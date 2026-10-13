Elastografía y Auto ElastQ

La plataforma de ultrasonido Philips admite tanto métodos de elastografía por deformación como por ondas de corte. Los métodos de ElastQ Imaging de elastografía por ondas de corte utilizan un esquema de pulsos exclusivo para generar y detectar la velocidad de propagación de las ondas de corte, ofreciendo una visualización y medición cuantitativa de la rigidez tisular. Con Auto ElastQ, experimenta nuestra nueva generación de estudios de la salud hepática. Auto ElastQ está diseñado para simplificar el flujo de trabajo del usuario con mediciones cuantitativas en tiempo real de ondas de corte.