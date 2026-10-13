Alturion está diseñado específicamente para las realidades de la práctica clínica moderna, donde el volumen es alto, los tipos de examen varían y los usuarios cambian de un turno a otro. Las capacidades de imagenología, la automatización inteligente y los flujos de trabajo intuitivos se combinan para respaldar un rendimiento constante. Concebido para servicios compartidos y entornos de flota de equipos, Alturion ayuda a reducir la variabilidad, optimizar el flujo de trabajo y permitir la estandarización a escala.