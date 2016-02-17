Impulsados por un propósito



En Philips, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. Nuestro objetivo es mejorar 2500 millones de vidas al año para 2030, entre ellas, 400 millones de vidas en comunidades desatendidas.



Como empresa tecnológica, nosotros (y nuestros licenciatarios de marca) innovamos para las personas con una convicción constante: siempre hay una manera de mejorar la vida.