Política de cookies

Tenga en cuenta que actualmente Philips no utiliza una solución técnica que nos permita responder a las señales de “No realizar seguimiento” de su explorador. Además de utilizar la sección “Configuración de cookies” en nuestro sitio web, puede administrar la configuración de cookies en cualquier momento en la configuración de su explorador. Tenga en cuenta que la configuración de su explorador no será tan fácil de utilizar como la Configuración de cookies de nuestro sitio web. Si solo inhabilita todas las cookies o todas nuestras cookies en su explorador, se percatará que algunas secciones o funciones de nuestros sitios web no estarán disponibles debido a que su explorador nos impide establecer cookies obligatorias para funcionar. Por lo tanto, se recomienda que utilice la Configuración de cookies en nuestro sitio web en lugar de desactivar todas las cookies a través de su explorador web.



Puede encontrar más información sobre cómo inhabilitar cookies o administrar su configuración de cookies en el explorador que utiliza en la siguiente lista: