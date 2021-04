¿Cuál es el futuro de la telemedicina? Sesión de preguntas y respuestas con expertos médicos

Debido a la COVID-19, las comunidades de todo el mundo adoptaron con rapidez la telemedicina como un modelo de atención médica seguro y conveniente. La aceptación por parte de los profesionales de la salud creció exponencialmente a medida que el hogar se convirtió en un nuevo centro para la atención. A medida que la pandemia continúa alterando la forma en que se brinda la atención médica, los líderes en materia de salud trabajan en torno a encontrar una posición estable y a consolidar la telemedicina en los próximos años. Para ayudar a guiar este proceso, tres líderes médicos de Philips sopesaron tanto las oportunidades como los desafíos que se avecinan para la sostenibilidad a largo plazo de la telemedicina: Huiling Zhang, Director médico de atención conectada, Cindy Gaines, Líder de transformación clínica de atención conectada, y Adam Seiver, Líder médico de atención terapéutica y atención respiratoria hospitalaria. ¿El sentimiento resonante? Para que la telemedicina perdure, se necesitará una transformación clínica: es necesario reconfigurar los flujos de trabajo, la industria colaborará de formas nuevas y los proveedores deben adaptarse continuamente a las dinámicas y métodos de trabajo cambiantes.

P1: El uso de la telemedicina se disparó durante la pandemia. En su opinión, ¿cuál es el principal obstáculo para la adopción a largo plazo?

Huiling Zhang (HZ): En primer lugar, tenemos que dejar de pensar en la telemedicina como videoconferencias unidireccionales o llamadas telefónicas con su proveedor médico. A medida que el lugar donde se presta la atención médica se vuelve más flexible, y nuestra dependencia de la tecnología crece para apoyar estos entornos diversos, la telemedicina puede desempeñar un papel importante como una forma más operativa de prestar asistencia médica. Al igual que las citas en persona, la telemedicina debe integrarse plenamente con las operaciones diarias de una organización hospitalaria, desde la programación de citas, la facturación y los pagos, hasta la distribución del personal según sea necesario. Todos los involucrados, incluidos los proveedores, los pagadores y los pacientes, necesitan tener confianza en que la telemedicina, cuando se implementa y se utiliza de forma correcta, puede ser tan eficaz como una visita médica en persona, y deben ponerla en práctica para integrarla por completo a los flujos de trabajo clínicos y operativos para optimizar la prestación de la atención médica independiente de la ubicación geográfica.

Cindy Gaines (CG): Cualquier transformación digital que se produzca tan rápidamente corre el riesgo de convertirse en una “moda pasajera”, por ello hay trabajo que hacer para asegurarse de que ese no sea el caso. Existe una amenaza real de que la telemedicina se convierta en la próxima adopción de los registros de salud electrónicos (electronic health records, EHR) como a principios del 2000. Si bien el impulso del “Uso significativo” prometía avanzar en la gestión de la información sanitaria, con el tiempo estas soluciones evolucionaron para ser fuentes dispares de carga administrativa, en gran parte porque las organizaciones no invertían el tiempo necesario para modificar sus flujos de trabajo e incorporar la tecnología, para obtener sus eficiencias y ventajas. Existe el mismo riesgo para la telemedicina, mientras que su promesa radica en su conveniencia y acceso mejorado, si los flujos de trabajo no cambian, no se mantendrá. Para evitar que la historia se repita, necesitamos sentirnos cómodos mezclando lo viejo con lo nuevo y contratar expertos en flujo de trabajo y expertos en tecnología dedicados a la transición y al diseño de los flujos de trabajo.

Adam Seiver (AS): Si hemos aprendido algo de la digitalización de la atención médica a lo largo de los años, es que no se trata solo de la tecnología sino de las personas, los procesos y los incentivos que existen para asistirla. Existe el riesgo de que la adopción de la telemedicina sea más un “empujón” tecnológico que el “tirón” de un problema subyacente. La telemedicina no es solo la cereza del pastel; necesita mezclarse con la masa. Si tomamos la telemedicina aplicada en casos críticos como un ejemplo, para que la eUCI sea un modelo eficaz y colaborativo para monitorear a nuestros pacientes enfermos de gravedad, esta requiere de un rediseño de los flujos de trabajo de cuidados intensivos, no solo de una instalación tecnológica.

P2: ¿Cuál es la pieza más importante para establecer la telemedicina a largo plazo?

HZ: Si bien la telemedicina se creó una reputación en 2020, ahora necesitamos asegurarnos de que nuestras columnas vertebrales informáticas maduren con estas soluciones. Para ello debemos activar un flujo seguro de datos donde y cuando sea necesario. La participación de la telemedicina en el futuro de la atención hospitalaria depende de las soluciones interoperables que proveen fundamentos para tomar decisiones basadas en datos. Apoyar a los pacientes en una multitud de entornos de atención de la salud requiere infraestructuras sólidas de intercambio de datos, establecer un estándar para que los sistemas dispares interactúen más fácilmente entre sí y reevaluar las políticas restrictivas de privacidad ajustadas al modelo de atención transaccional tradicional. El incentivo financiero adecuado y las reformas a los pagos también serán fundamentales para la migración a la telemedicina a largo plazo.

CG: Para mí, el éxito de la telemedicina radica en transformar la forma en que hablamos sobre la atención médica. Necesitamos eliminar el término “dar de alta” de nuestros vocabularios. Ese término está destinado a la atención episódica del enfermo, no al cuidado continuo. La supervisión remota del paciente a través de tecnologías portátiles o dispositivos conectados no es solo para después del alta médica para evitar una readmisión, sino para darle ojos al proveedor del entorno que habita un paciente para un manejo proactivo de su salud, y para darle a los pacientes una manera pasiva y conveniente de permanecer conectados con sus proveedores.

AS: La colaboración y la conectividad desde la cabecera a la red, y el papel que desempeña la tecnología para mejorarla, es una parte importante para asegurar la longevidad de la telemedicina. Para la telemedicina aplicada en casos críticos, esto significa que el personal virtual y de cabecera necesitan sentir que forman parte del mismo equipo, apoyarse mutuamente y así mejorar la atención que prestan al paciente. Con esta mentalidad, se puede determinar cuáles tareas se gestionan mejor de manera remota y cuáles se realizan mejor en persona para maximizar el tiempo, la energía y los recursos del equipo de forma cooperativa en lugar de competitiva. Más allá de esto, el 5G y la conectividad y movilidad mejoradas que esto permite, es muy prometedor para garantizar que la telemedicina siga siendo una herramienta conveniente y práctica tanto para los proveedores como para los pacientes.