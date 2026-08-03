Cómo Philips está redefiniendo el diagnóstico clínico en Chile

Chile está viviendo una nueva era del diagnóstico clínico. A medida que aumenta el volumen de datos generados por imágenes, monitoreo y otras fuentes de información médica, también crece la oportunidad de integrarlos para apoyar decisiones más rápidas y fundamentadas. El volumen de exámenes de diagnóstico por imágenes, conforme a datos del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), experimenta un crecimiento anual de 8% a 10%, aumento que viene impulsado por una población más envejecida, una prevalencia cardiovascular y una carga oncológica que asoma como la principal causa de mortalidad en el país.
Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de información clínica, también crece el desafío de integrar datos provenientes de distintas especialidades y sistemas. En muchos entornos de atención, radiología, cardiología y patología digital continúan operando en plataformas independientes, dificultando una visión unificada del paciente.
Frente a este desafío, Philips impulsa su visión de Integrated Diagnostics, un enfoque que busca conectar datos clínicos, imágenes, inteligencia artificial y flujos de trabajo para ayudar a los equipos de salud a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Más que incorporar nuevas tecnologías de forma aislada, esta estrategia busca integrar la información correcta en el momento adecuado para mejorar la experiencia de pacientes y profesionales.
El informe anual Philips Future Health Index 2025 reporta que el 94% de los directivos de salud mundiales admiten tropezar con dificultades de integración de datos, algo que socava la celeridad y excelencia del cuidado sanitario. En Chile, los estudios de diagnóstico por imágenes rondan la cifra de los 10 millones por año, pero en un entorno inconexo como el detallado, la fragmentación de los registros ha pasado de ser una molestia administrativa a una traba concreta en la asistencia.
“Los desafíos actuales del sistema de salud chileno requieren algo más que nuevas tecnologías; requieren una mejor integración de la información clínica. Cuando los datos, las imágenes y los equipos de atención trabajan de manera conectada, los profesionales pueden tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Ese es precisamente el objetivo de Integrated Diagnostics: ayudar a transformar datos en información accionable para mejorar la productividad clínica y la atención de los pacientes”, comenta Marcelo Torres, Country Leader de Philips Chile.
Sin embargo, a medida que aumenta el volumen de información clínica, también crece el desafío de integrar datos provenientes de distintas especialidades y sistemas. En muchos entornos de atención, radiología, cardiología y patología digital continúan operando en plataformas independientes, dificultando una visión unificada del paciente.
Frente a este escenario, Philips impulsa en la región su visión de Integrated Diagnostics, una estrategia que conecta datos clínicos, imágenes diagnósticas, inteligencia artificial y flujos de trabajo para ayudar a los profesionales de la salud a obtener una visión más completa del paciente y tomar decisiones con mayor rapidez y confianza.
Para ello, las soluciones informáticas de Philips poseen una estructura construida sobre tres bases fundamentales. La primera, enfocada en proveer datos consolidados, crea un marco compatible que reúne el historial médico total del paciente a través de los años y entre diferentes centros asistenciales. En segundo lugar, se intensifican los flujos de trabajo, reduciendo las tareas rutinarias del profesional y eliminando la búsqueda manual de información, ya que el sistema trabaja de forma invisible para que el personal médico cuente con más tiempo de atención a los pacientes. En tercer término, está la integración de IA con los sistemas existentes, que permite optimizar los procedimientos, dando preferencia a estudios y análisis complejos.
Los resultados documentados por Philips en entornos clínicos que han adoptado este modelo son claros: hasta 44% de reducción en tiempos de lectura diagnóstica, la creación de informes baja 40% y cada médico ahorra hasta 5 horas semanales que ahora se dedican al acompañamiento y cuidado de las personas. Más allá de los indicadores operativos, estos avances permiten que los especialistas dediquen más tiempo a actividades de mayor valor clínico, como la interpretación de casos complejos, la colaboración interdisciplinaria y la atención directa de los pacientes.
Francisco Izurieta, gerente del Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de UC CHRISTUS, señaló que “para nuestro equipo de radiólogos es de gran relevancia la actualización de una herramienta que ha sido muy importante en medicina nuclear, en la construcción de imágenes y en el análisis de estas. Por eso, estamos ansiosos de comprobar los beneficios adicionales que obtendremos para potenciar no sólo nuestro servicio a los pacientes, sino que también para que los usuarios como médicos y tecnólogos puedan mejorar sus capacidades de análisis, así como la rapidez de sus evaluaciones”.
La implementación de AVW 15 en UC CHRISTUS refleja cómo la innovación tecnológica puede traducirse en beneficios concretos para la práctica clínica diaria, alineándose con la visión de Philips de integrar datos, tecnologías y equipos de salud para apoyar una toma de decisiones más eficiente y precisa.
“En Philips entendemos que el verdadero valor de la innovación surge cuando conecta tecnologías, datos y personas dentro de un mismo flujo de trabajo clínico. Nuestra visión de Integrated Diagnostics busca ofrecer a los especialistas una visión más completa del paciente, ayudándolos a trabajar con mayor confianza, eficiencia y capacidad de respuesta en cada etapa del proceso diagnóstico permitiéndoles dedicar más tiempo a lo que realmente importa: la atención y el cuidado de sus pacientes”, indica Marcelo Torres.
En un entorno sanitario cada vez más complejo, donde los equipos clínicos deben gestionar mayores volúmenes de información y responder a una creciente demanda asistencial, el diagnóstico integrado se convierte en un habilitador clave para la productividad clínica. Al facilitar el acceso a información relevante y conectar distintos flujos de trabajo, ayuda a que los profesionales puedan tomar decisiones con mayor rapidez y confianza. Para las instituciones de salud, esto se traduce en una mejor coordinación de los procesos diagnósticos y una utilización más eficiente de los recursos disponibles.
En Chile, la interoperabilidad y la transformación digital continúan ganando relevancia como herramientas para fortalecer la coordinación asistencial y optimizar los procesos clínicos. En este contexto, la visión de Integrated Diagnostics de Philips busca ayudar a las instituciones de salud a conectar datos, sistemas y equipos de trabajo sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente. Su enfoque flexible permite adaptarse a las necesidades de cada organización y evolucionar junto con sus objetivos clínicos y operativos.
“El futuro del diagnóstico no depende únicamente de generar más datos, sino de conectarlos de manera inteligente. Cuando la información fluye sin barreras entre especialidades, los equipos clínicos pueden actuar con mayor rapidez, confianza y precisión. En Philips creemos que Integrated Diagnostics es el camino para hacer posible una atención más coordinada, eficiente y centrada en el paciente”, agrega el Country Leader de Philips Chile.
La transición hacia una perspectiva diagnóstica unificada no exige reemplazar la infraestructura existente, sino coordinar las herramientas y plataformas disponibles para acelerar los procesos y proveer información vital al especialista justo cuando la necesita. Philips impulsa esta transformación en Chile a través de la conexión entre soluciones fragmentadas, facilitando respuestas terapéuticas ágiles y fundamentadas. Esto, porque elevar la productividad asistencial y agilizar la revisión médica puede resultar determinante para quienes esperan una atención inclusiva, eficiente y oportuna.
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