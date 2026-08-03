Cómo Philips está redefiniendo el diagnóstico clínico en Chile

Del dato a la decisión clínica: la visión de Integrated Diagnostics



Frente a este escenario, Philips impulsa en la región su visión de Integrated Diagnostics, una estrategia que conecta datos clínicos, imágenes diagnósticas, inteligencia artificial y flujos de trabajo para ayudar a los profesionales de la salud a obtener una visión más completa del paciente y tomar decisiones con mayor rapidez y confianza.

Para ello, las soluciones informáticas de Philips poseen una estructura construida sobre tres bases fundamentales. La primera, enfocada en proveer datos consolidados, crea un marco compatible que reúne el historial médico total del paciente a través de los años y entre diferentes centros asistenciales. En segundo lugar, se intensifican los flujos de trabajo, reduciendo las tareas rutinarias del profesional y eliminando la búsqueda manual de información, ya que el sistema trabaja de forma invisible para que el personal médico cuente con más tiempo de atención a los pacientes. En tercer término, está la integración de IA con los sistemas existentes, que permite optimizar los procedimientos, dando preferencia a estudios y análisis complejos.

Los resultados documentados por Philips en entornos clínicos que han adoptado este modelo son claros: hasta 44% de reducción en tiempos de lectura diagnóstica, la creación de informes baja 40% y cada médico ahorra hasta 5 horas semanales que ahora se dedican al acompañamiento y cuidado de las personas. Más allá de los indicadores operativos, estos avances permiten que los especialistas dediquen más tiempo a actividades de mayor valor clínico, como la interpretación de casos complejos, la colaboración interdisciplinaria y la atención directa de los pacientes.



Francisco Izurieta, gerente del Servicio de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de UC CHRISTUS, señaló que “para nuestro equipo de radiólogos es de gran relevancia la actualización de una herramienta que ha sido muy importante en medicina nuclear, en la construcción de imágenes y en el análisis de estas. Por eso, estamos ansiosos de comprobar los beneficios adicionales que obtendremos para potenciar no sólo nuestro servicio a los pacientes, sino que también para que los usuarios como médicos y tecnólogos puedan mejorar sus capacidades de análisis, así como la rapidez de sus evaluaciones”.

La implementación de AVW 15 en UC CHRISTUS refleja cómo la innovación tecnológica puede traducirse en beneficios concretos para la práctica clínica diaria, alineándose con la visión de Philips de integrar datos, tecnologías y equipos de salud para apoyar una toma de decisiones más eficiente y precisa.

“En Philips entendemos que el verdadero valor de la innovación surge cuando conecta tecnologías, datos y personas dentro de un mismo flujo de trabajo clínico. Nuestra visión de Integrated Diagnostics busca ofrecer a los especialistas una visión más completa del paciente, ayudándolos a trabajar con mayor confianza, eficiencia y capacidad de respuesta en cada etapa del proceso diagnóstico permitiéndoles dedicar más tiempo a lo que realmente importa: la atención y el cuidado de sus pacientes”, indica Marcelo Torres.