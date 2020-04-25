Descontinuado
Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
La batidora de mano HR1366/00 de Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. ¡Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil!
600 W
varilla metálica
picadora XL y accesorios
Para licuar los alimentos en segundos.
La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de Philips corta horizontal y verticalmente.
La licuadora manual de Philips tiene un botón turbo de gran potencia para los ingredientes más duros.
4.1
de 5
42
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
LM8894,,
25/04/2020
España
Empleado de Philips
Picadora extragrande y buena potencia.
[Employee of philipsglobal] Con la potencia perfecta y una picadora extra grande y sus dos velocidades, es una muy buena batidora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano
SUSANAVM
18/08/2012
España
Cómodo, práctico y versátil
En un sólo aparato, puedes mezclar, picar, batir,... y sin salpicaduras. De fácil limpieza y de uso intuitivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla
mfoyo
15/05/2012
España
este producto es suave y eficaz
es potente, util, manejable y muy cómodo de usar. Puede guardarse en cualquier sitio ya que las dimensiones son reducidas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla