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  • Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora manual

HR1366/00

4.1

| (42) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos

La batidora de mano HR1366/00 de Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. ¡Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil!

Ver todos los beneficios

Potente motor de 600 watts y cuchilla de doble acción

Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos

  • 600 W

  • varilla metálica

  • picadora XL y accesorios

Potente motor de 600 watts

Potente motor de 600 watts

Para licuar los alimentos en segundos.

Hoja de doble acción

Hoja de doble acción

La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de Philips corta horizontal y verticalmente.

Para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros

La licuadora manual de Philips tiene un botón turbo de gran potencia para los ingredientes más duros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

42

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

25/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Picadora extragrande y buena potencia.

[Employee of philipsglobal] Con la potencia perfecta y una picadora extra grande y sus dos velocidades, es una muy buena batidora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/00 Batidora de mano

18/08/2012

España

España

Cómodo, práctico y versátil

En un sólo aparato, puedes mezclar, picar, batir,... y sin salpicaduras. De fácil limpieza y de uso intuitivo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla

15/05/2012

España

España

este producto es suave y eficaz

es potente, util, manejable y muy cómodo de usar. Puede guardarse en cualquier sitio ya que las dimensiones son reducidas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR1366/53 Batidora de varilla

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