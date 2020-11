Cómo Pasar De Oso A Pelado

Tradicionalmente, Diciembre es la época del año en que los hombres se cubren con abrigos de invierno voluminosos y largas bufandas.Incluso muchos hombres se dejan barba larga para abrigar la cara. Pero el hecho de que quieras cubrirte de barba no significa que el resto de tu cuerpo deba tener el mismo aspecto. ¿Por qué no intentar algo diferente ahí abajo? ¿Por qué no acompañar una barba de Papá Noel con un cuerpo depilado al más puro estilo de Saint Tropez?

