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Daily Collection Licuadora manual

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La batidora de mano HR1366/00 de Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. ¡Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil!

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  • 29 September 2026

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