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Daily Collection Licuadora manual
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1366/00
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La batidora de mano HR1366/00 de Philips tiene una potencia de 600 W y cuchillas doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. ¡Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil!
Todas (12)
¿Para qué sirve el levantaclaras de la batidora de mano de Philips?
¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo procesar ingredientes muy duros en la picadora?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo utilizar el recipiente de la picadora de Philips en el microondas?
Las cebollas quedan como una pulpa húmeda con la picadora de Philips.
La unidad de cuchillas de la picadora de Philips no se ajusta del todo en la clavija.
La batidora de mano Philips no bate como debería