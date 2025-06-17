Perspectiva Del Cuidado del Sueño y la Salud Respiratoria
Dr. Carlos Uchôa comparte cómo las tecnologías del CPAP DreamStation están facilitando la adaptación a la terapia del sueño, mejorando la adherencia del paciente y optimizando el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. A través de innovaciones como Auto-Trak, Ez-Start y conectividad remota, se transforma la experiencia del cuidado y se impulsa una mejor calidad de vida.
Dr. Carlos Uchôa comparte cómo las tecnologías del CPAP DreamStation están facilitando la adaptación a la terapia del sueño, mejorando la adherencia del paciente y optimizando el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. A través de innovaciones como Auto-Trak, Ez-Start y conectividad remota, se transforma la experiencia del cuidado y se impulsa una mejor calidad de vida.
A través de la experiencia de Angie Velásquez, descubre cómo Care Orchestrator permite al médico y su equipo acompañar la terapia más allá del consultorio.
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Dr. Frederic explora cómo el monitoreo remoto está fortaleciendo el vínculo entre pacientes y profesionales de la salud, integrándolos mejor al sistema y transformando la experiencia del cuidado
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Descubra la visión de Sergio Vitorino sobre cómo Philips lidera el cuidado de la apnea del sueño en LATAM.
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Entrevista con Sergio Vitorino sobre el compromiso de Philips con la seguridad del paciente y el desarrollo de productos confiables para el cuidado de la apnea del sueño en LATAM.
Con Care Orchestrator, los clínicos pueden dar seguimiento remoto a la terapia, evaluar la evolución del paciente en tiempo real y ajustar el tratamiento de forma precisa y basada en datos clínicos, mejorando la adherencia y la continuidad del cuidado del sueño.
El Dr. Carlos Uchôa presenta cómo el CPAP DreamStation de Philips, con algoritmos inteligentes y conectividad avanzada, está facilitando la adaptación de los pacientes y mejorando su calidad de vida desde la primera noche de uso.
El acceso a los servicios de salud sigue siendo un reto constante para las comunidades alejadas, especialmente para quienes viven con enfermedades respiratorias crónicas. Hoy, gracias a la evolución de la telemedicina, los profesionales pueden monitorear a sus pacientes a distancia y ayudarlos a reconectarse con el sistema de salud. El Dr. Frederic Seifer comparte cómo esta tecnología está transformando la manera en que médicos y pacientes se relacionan, acercando el cuidado sin importar la distancia.
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