En Philips, nuestras soluciones integradas de Resonancia Magnética ofrecen nuevos niveles de velocidad y productividad, ya que ofrecen diagnósticos seguros y un mejor futuro para todos. Lo que podemos hacer juntos no tiene límites. Porque hoy la salud no tiene límites, y tampoco debería tenerlos la atención médica.
En Philips, nuestras soluciones integradas de Resonancia Magnética ofrecen nuevos niveles de velocidad y productividad, ya que ofrecen diagnósticos seguros y un mejor futuro para todos.
Lo que podemos hacer juntos no tiene límites. Porque hoy la salud no tiene límites, y tampoco debería tenerlos la atención médica.
Una nueva cartera de soluciones de Resonancia Magnética que ofrece velocidad, comodidad y seguridad, con el fin de mejorar la atención al paciente.
MRCAT Brain
MRCAT Pelvis
MRCAT Prostate + Auto-Contouring
MR-linac simulation package
MR-OR
Descubra las exclusivas tecnologías de resonancia magnética que mejoran la productividad en radiología y que al mismo tiempo ofrecen una calidad de imagen y una experiencia excepcional para el paciente.
Philips MR 5300
Conozca nuestro segundo sistema operativo de resonancia magnética 1.5T libre de helio. Aumente su productividad de RM y satisfaga la creciente demanda de imagenología de diagnóstico de calidad excepcional. Con tecnologías impulsadas por IA diseñadas para automatizar las tareas clínicas y operativas más complejas.
Más información
Amplíe sus capacidades de Resonancia Magnética e introduzca un rendimiento de última generación a su sistema.
Technology Maximizer
El Programa de Technology Maximizer de Philips impulsa sus capacidades clínicas y el rendimiento de sus equipos mediante actualizaciones de software y de hardware. Se trata de un modo rentable de gestionar las actualizaciones tecnológicas mediante su presupuesto de funcionamiento.
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Visualización avanzada
Descubra las soluciones de Visualización avanzada e inteligencia artificial de Philips, diseñadas para proporcionar a los médicos clínicos las herramientas adecuadas que incrementen la confianza diagnóstica y la toma de decisiones, para mejorar así la atención al paciente de manera más eficiente y rápida.
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Aproveche las prácticas recomendadas de otros usuarios para obtener el máximo rendimiento de su sistema.
Aproveche las prácticas recomendadas de otros usuarios para obtener el máximo rendimiento de su sistema.
*Para usar solo con implantes MR Safe (seguro) o MR Conditional (condicional) siguiendo estrictamente las instrucciones de uso.
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