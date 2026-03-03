Clínica Santa María refuerza su capacidad de diagnóstico por imagen

Gracias a ello se logra disminuir en 26,8% el tiempo por exploración y atender aproximadamente a 37% más de pacientes durante el mismo período de trabajo, asegurando disponibilidad permanente del equipo, a la vez que posibilita una planificación más flexible de los exámenes y una continuidad operativa clave en entornos hospitalarios dinámicos. Estas innovaciones permiten dedicar mayor tiempo a lo que realmente importa, brindar un mejor cuidado a más personas. Además, el Philips Radiography 7000 integra un generador de alto desempeño junto con detectores digitales inalámbricos SkyPlate, reconocidos por su combinación de ligereza, robustez y elevada calidad de imagen. "La tecnología nos entrega un tamaño de píxel extraordinario que se refleja en imágenes de calidad superior, todo mediante un proceso muy intuitivo que agiliza significativamente las labores de nuestros profesionales especializados", añade Muñoz. Estos detectores operan en conjunto con el procesamiento avanzado UNIQUE 2, software exclusivo de Philips que incrementa el contraste y reduce el ruido para mejorar la visualización de detalles anatómicos sutiles, entregando resultados consistentes y clínicamente confiables desde la primera imagen. Este enfoque contribuye a reducir repeticiones, optimizar tiempos y promover un uso responsable de la radiación, lo que se alinea con las mejores prácticas internacionales. "El Philips Radiography 7000 incorpora un detector de yoduro de cesio que, además de proporcionar calidad de imagen excepcional, nos da la opción de operar con dosis considerablemente menores, beneficiando tanto a pacientes como al equipo clínico", comenta el Supervisor del Área de Radiología de Clínica Santa María. El diseño del sistema también pone el foco en el trabajo del personal clínico, integrando una pantalla táctil de 21.5 pulgadas para uso durante los exámenes radiológicos. La ergonomía del equipo, junto a las funciones de automatización del flujo de trabajo, contribuyen a disminuir la carga operativa y a agilizar cada procedimiento. El posicionamiento del cabezal tubular requiere fuerza cero, facilitando el control preciso incluso en espacios reducidos. Una luz indicadora de estado en la parte superior del conjunto columnar proporciona retroalimentación visual instantánea sobre la exposición y el estado general del sistema. A su vez, las opciones de inicio de sesión sin contacto y las superficies de fácil limpieza refuerzan los protocolos de control de infecciones, un aspecto especialmente relevante en áreas críticas y en la atención de pacientes hospitalizados. La fluida integración con sistemas RIS (Radiology Information System) y PACS (Picture Archiving and Communication System) permite una gestión eficiente de la informaci6n clínica, mejorando la trazabilidad de los estudios y facilitando la comunicación entre los distintos equipos médicos. Esta conectividad optimiza los esquemas de operatividad, reduce tiempos administrativos y favorece una toma de decisiones más informada, basada en imágenes disponibles de manera rápida y segura. "La integración del Philips Radiography 7000 con nuestros sistemas hospitalarios ha sido excepcionalmente fluida y directa, no sólo por su capacidad de interactuar con otros equipos, sino porque comparte el mismo detector y la plataforma Eleva que utilizan nuestras soluciones en sala", indica Francisco Javier Muñoz. Para los pacientes, la incorporación del Philips Radiography 7000 se traduce en una experiencia más confortable y humanizada. La posibilidad de realizar exámenes directamente en la habitación disminuye desplazamientos, tiempos de espera y situaciones de estrés, particularmente en personas con movilidad reducida o en estado crítico. La rapidez en la obtención de resultados facilita diagnósticos y decisiones terapéuticas más ágiles, impactando de forma positiva en la calidad global de la atención. "El principal objetivo coma clínica al adquirir un equipo con estas características era lograr autonomía operativa, considerando que nuestro flujo de radiografías portátiles es considerablemente elevado, y contar con disponibilidad inmediata de equipamiento que nos permitiera brindar atención adecuada al alto volumen de pacientes diarios", explica el Tecnólogo Médico.