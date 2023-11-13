¿De qué se trata la remediación de los dispositivos afectados? La remediación se centra en la sustitución de la espuma insonorizante de PE-PUR por la nueva espuma insonorizante de silicona mediante una reparación integral que implica la sustitución de varios componentes o la sustitución del dispositivo. ¿Cuánto tiempo se espera que lleve la reparación de todos los dispositivos afectados?



Los dispositivos de terapia del sueño CPAP y BiPAP representan la mayoría de los dispositivos retirados del mercado*. Hasta la fecha, más del 99% de los registros de dispositivos de terapia del sueño a nivel mundial que están completos y son ejecutables ha sido corregido. Se solicita a los pacientes que tengan algún dispositivo de terapia del sueño restante actualmente en uso que no haya sido reparado y no esté registrado que registren su producto para facilitar la reparación de sus dispositivos. La medida correctiva de los respiradores afectados sigue en curso en coordinación con las autoridades competentes pertinentes.

¿Qué se entiende por registro “completo y procesable”? Los registros completos y procesables son aquellos que contienen la información necesaria para completar la remediación y no están a la espera de más información. Por ejemplo, la información necesaria para los pacientes que eligen recibir un dispositivo reparado incluye información del médico, receta completa o elección de recibir un dispositivo PAP de ajuste automático. Philips Respironics continuará dando prioridad a los registros nuevos y existentes a medida que el equipo de remediación reciba la información necesaria para actuar sobre esos registros. Philips Respironics cuenta con inventario y capacidad de fabricación existentes para satisfacer oportunamente cualquier registro restante o previsto de nuevos dispositivos de terapia del sueño.

¿Philips Respironics vende dispositivos a nuevos pacientes? Philips Respironics tiene suficiente inventario y capacidad de fabricación para satisfacer oportunamente cualquier registro actual o previsto de nuevos dispositivos de terapia del sueño. Con conocimiento de las autoridades competentes, Philips Respironics comenzó gradualmente a atender a nuevos pacientes con dispositivos de terapia del sueño seleccionados (con la nueva espuma de silicona para reducción del sonido) en varios países. Este enfoque mesurado ayudará a que estos dispositivos necesarios estén más fácilmente disponibles en estos países, y al mismo tiempo honrará el compromiso de llevar a cabo los esfuerzos de remediación hasta su finalización. Actualmente, Philips Respironics no presta servicios a nuevos pacientes con dispositivos de terapia del sueño en los Estados Unidos.



¿Son seguros de usar los dispositivos Philips Respironics con la nueva espuma de silicona para reducción del sonido?



Sí, los dispositivos de Philips Respironics con espuma de silicona para reducción del sonido se han sometido a pruebas exhaustivas de acuerdo con los estándares de prueba aplicables de la industria, y Philips Respironics no ha identificado ningún problema de seguridad. La silicona es un material similar al caucho que también se utiliza para utensilios para hornear. ¿Cómo es la relación de Philips con la FDA y otras autoridades competentes? Philips comparte los mismos objetivos que la FDA y otras autoridades competentes para garantizar la seguridad del paciente y la calidad en la prestación de atención médica e impulsar la innovación. Por lo tanto, estamos comprometidos a trabajar estrechamente con estas agencias. ¿Es seguro utilizar el dispositivo CPAP DreamStation 2? Sí, el dispositivo CPAP DreamStation 2 se puede utilizar de forma segura si se siguen las instrucciones de uso del dispositivo DreamStation 2