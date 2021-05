Una apariencia de afeitado al ras puede ser difícil, especialmente para los hombres con piel sensible, que son propensos a sufrir de enrojecimiento, ardor o vellos encarnados. Sin embargo, cuando se realiza de manera adecuada, un afeitado al ras con la Series 7000 no debe generar irritación en la piel.



¿Qué significa un afeitado al ras?

Antes de comenzar, expliquemos el objetivo. Un afeitado al ras equivale a no tener barba ni barba incipiente: un afeitado suave y al ras que permite que tu apariencia impecable hable por sí sola. ¿Estás listo? Aquí te presentamos cómo conseguir un afeitado al ras en cuestión de minutos.

¿En seco o húmedo?

Cuando utilizas una afeitadora, el afeitado en seco daña menos la piel y es menos probable que cause cortes o rasguños. El afeitado en húmedo es refrescante y suave, siempre y cuando recuerdes usar la espuma de afeitar. Hacer el procedimiento correctamente puede sentirse algo incierto al principio (especialmente si tienes una piel sensible); sin embargo, afortunadamente cuentas con ayuda cerca.



Consejos para afeitarse

El plan de afeitado personal de la aplicación GroomTribe incluye consejos personalizados sobre cómo conseguir tu mejor afeitada. Su afeitado guiado mejora tu afeitada en tiempo real, mientras que el afeitado sincronizado utiliza tus datos de afeitado a largo plazo para ajustar los consejos que crea para ti.



Paso 1. Refréscate

Lava y enjuaga tu rostro para que esté realmente limpio antes de utilizar la afeitadora. Sin embargo, no te des primero una ducha con agua caliente; de lo contrario, tu piel quedará acalorada, hinchada, sudorosa y difícil de afeitar. Asegúrate de que tu piel esté seca antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 2. Hazlo a paso firme, pero suave



La serie 7000 puede afeitar hasta una barba de tres días. Si tu vello facial es más largo que esto, recórtalo antes. Para realizar un afeitado en húmedo al ras (hasta en la ducha), aplica un poco de espuma o gel para afeitar y comienza a afeitarte con movimientos circulares.



En tu primera pasada, aféitate siguiendo la dirección en la que crece tu vello facial y, luego, ve en contra para realizar un afeitado más al ras. Si tu piel es especialmente sensible, sigue la dirección del crecimiento del vello.



Estira suavemente tu piel con tu mano libre para facilitar el afeitado, pero no la estires demasiado. No necesitas aplicar mucha presión para hacer un afeitado al ras; por tanto, no restriegues la afeitadora fuertemente contra tu piel.



La afeitadora también colabora en el proceso: detecta la densidad de tu barba y ajusta automáticamente la potencia para afeitar con mayor eficacia las áreas con vello más grueso. No es necesario volver a hacer pasadas repetidas en las mismas áreas, lo cual ayuda a reducir la posibilidad de que tu piel se irrite.



Si te afeitas en húmedo, enjuaga el cabezal de la afeitadora cada 10 a 15 segundos para limpiar el exceso de espuma o gel, además de la piel muerta y la suciedad que pueda meterse.



Paso 3. Siéntete bien

Ahora es momento de la recuperación después del afeitado. Moja tu rostro con agua tibia, sécalo con suavidad y aplica una loción humectante o una loción para después del afeitado, según sea necesario. Enjuaga el cabezal de la afeitadora y déjalo secar al aire libre.



Eso es todo. Sigue estos pasos y podrás salir de casa con el afeitado más al ras que puedes conseguir. Además, en los días en los que la rutina no lo permite, siempre puedes optar por conseguir una barba incipiente perfecta.



Recibe consejos adaptables acerca de cómo tratar los problemas específicos de tu piel, ya sea enrojecimiento, ardor o vellos encarnados. La aplicación conectada, desarrollada con dermatólogos, sigue tu técnica de afeitado y el progreso de tu piel con cada afeitada.



