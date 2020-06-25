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  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable
  • Un chupete ligero y respirable

Descontinuado

Philips AventChupete Ultra Air

SCF343/20

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

1 premio

Un chupete ligero y respirable
Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel. Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes que mantienen la piel seca. Su protector ligero está diseñado para brindar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Un chupete ligero y respirable

  • Deje que la piel de su bebé respire

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Cuatro orificios de airea extragrandes

Cuatro orificios de airea extragrandes

ultra air está diseñado a fin de permitir la circulación de aire máxima, para que la piel sensible del bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca cuando se relaja

La piel se mantiene más seca cuando se relaja

La piel del pequeño se mantiene más seca cuando está relajado gracias al diseño que favorece la respiración de este chupete, que genera una circulación máxima de aire.

Los bordes redondeados ofrecen relajación y comodidad

Los bordes redondeados ofrecen relajación y comodidad

La protección de ultra air es ligera y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

25/06/2020

Chile

Chile

Suave y ergonómico

es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.

Ventajas

Ergonómico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

25/06/2020

Chile

Chile

Muy bueno

Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo

Ventajas

El largo de la tetina y su peso

Contras

Que no trae tapa o estuche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air

22/06/2020

Chile

Chile

No genera confusión pezón/chupón

Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!

Ventajas

cómodo, ergonómico y accesible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016 al 2017 se demuestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y 6 a 18 meses.

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  4. Fabricante del año 2014