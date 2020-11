Si su producto se ve afectado, es importante que deje de utilizar el monitor para bebés.

Comuníquese con su equipo local de atención al cliente para registrar su monitor para bebés en [600-7445477]. Asegúrese de tener el número de serie del dispositivo a mano cuando realice la llamada.

Con este retiro voluntario del mercado, se reafirma el compromiso de Philips con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.

Si su producto no se ve afectado, no es necesario que tome ninguna otra medida. Queremos garantizarle que el producto que tiene a su alcance se ve no afectado por el retiro del mercado.