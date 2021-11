Alérgenos en el hogar - Ácaros del polvo

Siempre hay una forma de mejorar nuestras vidas. Por eso nos dedicamos a crear soluciones integrales que ayuden a mejorar la calidad del aire en casa, especialmente en lo que respecta a los alérgenos. En este artículo nos centramos en los ácaros del polvo y en qué se puede hacer para eliminarlos con un purificador de aire Philips.

¿Qué son exactamente los ácaros del polvo?

Nuestro sistema inmunitario nos protege contra invasores externos, como bacterias, hongos y virus, que pueden causar infecciones. Sin embargo, el sistema inmunitario de las personas con alergias confunde una sustancia que normalmente es inocua para la mayoría de las personas con algo peligroso y la ataca. Una de estas sustancias son las heces de los ácaros del polvo.

Veamos con más detalle

Los alérgenos se pueden dividir en alérgenos de exterior y de interior. Un ácaro del polvo, más específicamente, las proteínas de las heces que produce, es el principal ejemplo de un alérgeno de interior. Un ácaro del polvo mide solo entre un cuarto y un tercio de un milímetro. No pueden verse a simple vista, pero bajo un microscopio parecen insectos de color blanco. Tienen ocho patas, así que no son insectos, sino artrópodos, como las arañas. Los ácaros del polvo se encuentran en colchones, alfombras, almohadas, ropa de cama o muebles tapizados, que les sirven de nidos. Allí producen alérgenos que pueden suspenderse en el aire cuando les perturba algún movimiento, como la actividad humana (tareas de limpieza, caminar o hacer la cama) o corrientes de aire.[1]

¿Cuándo se producen?

Los alérgenos de los ácaros del polvo están presentes durante todo el año, pero son más prevalentes en el verano con altos niveles de humedad.

¿Cómo puedo evitar los ácaros del polvo?

Los ácaros del polvo se desarrollan con facilidad a temperaturas entre los 20 y 25 grados centígrados. También se sienten más cómodos con niveles de humedad del 70 al 80 por ciento, por lo que, en la mayoría de los casos, es mejor mantener en el hogar una humedad del 40 al 50 por ciento usando un deshumidificador o un aparato de aire acondicionado[3].

Aquí te mostramos algunos consejos para evitar los ácaros del polvo, que se encuentran principalmente en el dormitorio:

Limpia los colchones con regularidad con un aspirador con alto poder de filtración, por ejemplo, uno con un filtro HEPA.

Utiliza fundas antiácaros en colchones, edredones y almohadas para evitar la aparición de ácaros del polvo.

Lava la ropa de cama a 60 0 C para reducir el número de ácaros del polvo y los niveles de alérgenos de ácaros del polvo.

Opta por alfombras lavables, suelos de madera y cortinas además de persianas.

No tengas en el dormitorio adornos que puedan acumular polvo, libros o revistas.

No dejes que los niños propensos a reacciones alérgicas duerman en la litera inferior, pues los alérgenos podrían caer sobre ellos.[2][3]

Los purificadores de aire Philips incorporan un avanzado sistema de filtrado multicapa capaz de eliminar el 99,97 % de los alérgenos suspendidos en el aire, como los ácaros del polvo. Si desea saber más sobre cómo disfrutar de un aire limpio y más saludable en su hogar, siga este enlace .

Respira y siente la diferencia.

[1] https://www.aafa.org/dust-mite-allergy

[2] https://www.allergyuk.org/assets/000/001/243/House_Dust_Mite_original.pdf

[3] Portnoy J et al. Joint Taskforce on Practice Parameters; Practice Parameter Workgroup. Environmental assessment and exposure control of dust mites: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013.