Mantenga la parte plana del peine-guía (el área de contacto) completamente en contacto con el cuero cabelludo en todo momento.

Si presiona el cortapelos con demasiada fuerza contra el cuero cabelludo al moverlo por el pelo, puede que la longitud del pelo resultante no sea la que deseaba. Del mismo modo, si el peine-guía no está en contacto con el cuero cabelludo cuando se mueve por el pelo, el corte no será óptimo.