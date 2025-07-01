Asistencia de Philips ¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?

Las afeitadoras Philips incluyen iconos moldeados o impresos en el mango para indicar si se pueden limpiar o enjuagar con agua. Es posible que estos iconos no se vean a simple vista, por lo que debe comprobarlos siempre en una zona bien iluminada. Los documentos que se proporcionan con el producto también indicarán si se puede limpiar o no con agua.

Si el producto tiene un icono de grifo tachado, no debe enjuagarse ni limpiarse con agua para evitar dañarlo.

enjuagarse ni limpiarse con agua para evitar dañarlo. Si el producto incluye un icono de grifo o ducha, se puede enjuagar o limpiar con agua.

Nota: En algunos productos, los peines-guía desmontables y los dientes de corte pueden ser lavables, mientras que el mango no lo es. Consulte la documentación proporcionada con el producto para obtener más información.