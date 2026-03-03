Asistencia de Philips Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
Si necesita quitar y volver a instalar los cabezales de afeitado de la afeitadora Philips (a veces denominada afeitadora eléctrica), consulte la siguiente información.
Para realizar una limpieza profunda rutinaria y sustituir los cabezales de afeitado, necesitará saber cómo quitar y volver a instalar los cabezales de afeitado. Esto es esencial para mantener la afeitadora Philips en buen estado de funcionamiento. Nota: Las imágenes que aparecen a continuación pueden ser diferentes a las de su modelo de afeitadora Philips, pero se aplican los mismos principios. Consulte el manual de usuario para obtener instrucciones específicas para su afeitadora. Conozca su afeitadora Importante: Aunque la mayoría de modelos de afeitadoras Philips son resistentes al agua, algunos no lo son. Las instrucciones de limpieza de este artículo se aplican únicamente a afeitadoras resistentes al agua. Para saber si la afeitadora es resistente al agua, consulte el manual de usuario o mire si hay un pequeño símbolo de un grifo o una bañera/ducha en el mango de la afeitadora. Consulte las ilustraciones A y B que aparecen a continuación para familiarizarse con las piezas de la afeitadora Philips que se pueden extraer. Estos son los dos tipos de afeitadoras Philips más comunes, pero cada modelo individual puede presentar ligeras diferencias. Las siguientes listas numeradas indican los nombres que se utilizan para cada pieza. Los números 2 y 3 forman los cabezales de afeitado de la afeitadora Philips. Ilustración A (afeitadora con anillos de retención):
Soporte del cabezal de afeitado Protectores Unidades de corte Anillos de retención Unidad de afeitado con cámara de recogida del pelo Mango de la afeitadora Botón de encendido/apagado Interfaz de usuario (varía según el modelo) Ilustración B (afeitadora con marco de retención):
Soporte del cabezal de afeitado Protectores Unidades de corte Marco de retención Cámara de recogida del pelo Botón de encendido/apagado Afeitadoras con anillos de retención
La información de esta sección se aplica a todas las afeitadoras Philips con anillos individuales de plástico y metal que mantienen los cabezales de afeitado en su sitio.
Desconecte la afeitadora de la toma de corriente y asegúrese de que está apagada antes de comenzar. Si va a sustituir los cabezales de afeitado por otros nuevos, puede omitir los pasos 4-7.
Quite el soporte del cabezal de afeitado de la unidad de afeitado en la parte superior de la afeitadora. En función del modelo, puede pulsar el botón de la parte frontal de la unidad de afeitado para abrirla y, a continuación, sacarlo de la bisagra, o simplemente tirar del soporte del cabezal de afeitado para extraerlo de la unidad de afeitado. Gire cada anillo de retención hacia la izquierda para desbloquearlo. Extraiga los cabezales de afeitado del soporte del cabezal de afeitado. Extraiga las unidades de corte de los protectores. Nota: Cada unidad de corte y su protector forman un conjunto único, por lo que es muy importante no mezclarlos. Enjuague la unidad de corte con agua tibia. Enjuague el protector con agua tibia. Vuelva a colocar cada unidad de corte en su protector. Con el soporte del cabezal de afeitado boca abajo, vuelva a colocar los cabezales de afeitado con la parte superior de los protectores hacia abajo. Coloque el anillo de retención encima del cabezal de afeitado. Los pequeños salientes que sirven para sujetar y girar los anillos deben estar orientados hacia arriba. Gire los anillos de retención hacia la derecha para encajar los cabezales de afeitado en su sitio.
Vuelva a colocar el soporte del cabezal de afeitado en la afeitadora. Si ha limpiado los cabezales de afeitado, deje que se sequen al aire antes del siguiente afeitado. Si se ha acumulado pelo en la cámara de recogida del pelo, enjuáguela con agua corriente.
Afeitadoras con un marco de retención
La información de esta sección se aplica a todas las afeitadoras Philips con un marco o soporte de plástico que mantenga los cabezales de afeitado en su sitio.
Desconecte la afeitadora de la toma de corriente y asegúrese de que está apagada antes de comenzar. Si va a sustituir los cabezales de afeitado por otros nuevos, puede omitir los pasos 5-6.
Quite el soporte del cabezal de afeitado del mango de la afeitadora. Gire el dial del marco de retención hacia la izquierda para desbloquearlo (1) y, a continuación, levántelo (2). Saque los cabezales de afeitado del soporte. Extraiga las unidades de corte de los protectores. Nota: Cada unidad de corte y su protector forman un conjunto único, por lo que es muy importante no mezclarlos. Si necesita limpiar la afeitadora, enjuague cada unidad de corte y su protector con agua caliente. Vuelva a colocar cada unidad de corte en su protector. Con el soporte del cabezal de afeitado boca abajo, vuelva a colocar los cabezales de afeitado con la parte superior de los protectores hacia abajo. Coloque el marco de retención en los cabezales de afeitado con el dial hacia arriba (1) y, a continuación, gire el dial para encajar el marco en su sitio (2).
Vuelva a colocar el soporte del cabezal de afeitado en la afeitadora. Si ha limpiado los cabezales de afeitado, deje que se sequen al aire antes del siguiente afeitado. Si se ha acumulado pelo en la cámara de recogida del pelo, enjuáguela con agua corriente.
Después de sustituir los cabezales de afeitado
Si ha sustituido recientemente los cabezales de afeitado de la afeitadora Philips por otros nuevos, puede que experimente leves molestias en la piel al afeitarse con los cabezales nuevos.
Le recomendamos que deje 21 días para que la piel se adapte a los cabezales de afeitado. Si nota enrojecimiento o irritación, considere la posibilidad de aplicar una loción suave sin alcohol para hidratar la piel después del afeitado. La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: X9002/30 , S2885/02 , S3882/02 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›