¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?

Si bien no es necesario cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado, puede hacerlo si lo desea. Las afeitadoras Philips contienen baterías de iones de litio y la carga diaria no afecta significativamente al estado de la batería.

Como alternativa, muchas afeitadoras Philips incluyen un indicador de batería baja que puede utilizar para determinar cuándo necesita cargar el dispositivo.