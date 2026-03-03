Asistencia de Philips
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
Para obtener los mejores resultados con la afeitadora Philips, consulte las instrucciones y técnicas que se describen a continuación.
Consejo profesional: Si la afeitadora Philips no afeita tanto como antes, quitar y limpiar en profundidad los cabezales de afeitado puede ayudar a restablecer el máximo rendimiento.
