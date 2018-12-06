Los métodos de afeitado en seco y en húmedo ofrecen cada uno sus propias ventajas. Todo se reduce a sus preferencias personales para el afeitado. Algunos puntos a tener en cuenta son los siguientes:

El afeitado en seco puede realizarse casi en cualquier parte y momento, ya que apenas requiere tareas de limpieza.

El afeitado en húmedo es refrescante y a menudo beneficioso para la piel sensible, ya que reduce la fricción y la irritación que provoca la cuchilla.

Para obtener más consejos de afeitado, descargue la aplicación Grooming de Philips, disponible tanto en la App Store como en Google Play.