¿Qué espuma o gel puedo utilizar con la afeitadora?

Publicado en 2018-12-06

Puede utilizar cualquier tipo de espuma o gel de afeitado disponible en el supermercado o la droguería con la afeitadora Philips en seco y húmedo. Si tiene la piel sensible, utilice una espuma o gel de afeitado para piel sensible.

¿Usar espuma o gel afecta al rendimiento de la afeitadora?

El producto necesita más alimentación para el afeitado en húmedo con espuma o gel, de modo que la batería de la afeitadora se agotará mucho más rápido. Si utiliza la afeitadora Philips solamente para afeitarse en seco, la batería durará mucho más tiempo.

¿Es mejor afeitarse en seco o en mojado con la afeitadora Philips?

Los métodos de afeitado en seco y en húmedo ofrecen cada uno sus propias ventajas. Todo se reduce a sus preferencias personales para el afeitado. Algunos puntos a tener en cuenta son los siguientes:

  • El afeitado en seco puede realizarse casi en cualquier parte y momento, ya que apenas requiere tareas de limpieza.

  • El afeitado en húmedo es refrescante y a menudo beneficioso para la piel sensible, ya que reduce la fricción y la irritación que provoca la cuchilla.

Para obtener más consejos de afeitado, descargue la aplicación Grooming de Philips, disponible tanto en la App Store como en Google Play.

