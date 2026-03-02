ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?

Cargue la afeitadora, el cortapelos o el recortador Philips antes de utilizarlos por primera vez y cárguelos con regularidad para asegurarse de que siempre estén listos para el siguiente recorte. 

Consulte la siguiente información para saber cómo cargar el producto. Para conocer los tiempos de carga específicos de su dispositivo, consulte el manual de usuario suministrado o busque el número de modelo aquí para encontrar el manual en línea. 

Si necesita adquirir un cargador de repuesto para su producto Philips, puede encontrarlo aquí.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG7935/15 , BT3617/15 , MG3931/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia