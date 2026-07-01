¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?

El permiso de acceso a los servicios de ubicación permite a la aplicación Philips Sonicare recibir automáticamente la información sobre el cepillado. La aplicación Philips Sonicare no necesita el servicio de ubicación para funcionar. No obstante, los datos sobre su ubicación se utilizarán para encontrar la tienda más cercana a su ubicación o para proporcionarle la información de contacto del servicio de atención al cliente de su país.