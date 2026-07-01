¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?
La aplicación Philips Sonicare le pide permiso para acceder a funciones de su dispositivo móvil, como su ubicación o sus contactos. Descubra por qué.
Es posible que la aplicación Philips Sonicare le pida permiso para acceder:
A los servicios de ubicación
A su identidad
Al calendario
A sus contactos
A la función de teléfono
Al micrófono
El permiso de acceso a los servicios de ubicación permite a la aplicación Philips Sonicare recibir automáticamente la información sobre el cepillado. La aplicación Philips Sonicare no necesita el servicio de ubicación para funcionar. No obstante, los datos sobre su ubicación se utilizarán para encontrar la tienda más cercana a su ubicación o para proporcionarle la información de contacto del servicio de atención al cliente de su país.
Esta función le permite utilizar su cuenta de Google+ o Facebook para facilitar el acceso.
Este permiso le permite crear un evento de calendario con su dentista o higienista dental. Esto se considera como información confidencial y solo se utiliza para crear sus citas.
El acceso a los contactos le permite compartir los informes sobre el progreso de cepillado con su dentista o higienista dental (mediante la función de contactos). Esto se considera información confidencial y solo se utiliza para ponerse en contacto con su dentista o higienista dental.
Los permisos de teléfono son necesarios para llamar directamente al servicio de atención al cliente de Philips.
Los permisos de micrófono son necesarios para reproducir audio a través de la aplicación. El acceso al micrófono también le permite utilizar asistentes virtuales (como Siri o el Asistente de Google) para abrir la aplicación. La aplicación Philips Sonicare nunca realizará grabaciones con micrófono.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HX6311/02 .