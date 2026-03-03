Asistencia de Philips ¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?

En Philips, nos comprometemos a reducir los residuos plásticos. Como parte de nuestras iniciativas medioambientales, algunos productos de Philips ya no incluyen un adaptador de corriente USB. Aunque pueda parecer inapropiado, le aseguramos que se debe a que la mayoría de los consumidores ya cuentan con uno o varios adaptadores USB de pared.



Seguiremos suministrando cables de carga USB con los productos que se puedan utilizar con un adaptador de corriente USB.



A continuación, encontrará más información sobre el adaptador de corriente que puede utilizar con su producto de Philips.

¿Puedo comprar el adaptador USB en Philips.com? La disponibilidad para adquirir un adaptador de corriente USB de Philips varía según el país. Puede buscar uno de los siguientes adaptadores (HQ87, WAA1001 o WA2001) o buscar "adaptador USB de pared" o "adaptador de pared" en Philips.com. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca. Ya tengo un adaptador de corriente USB Si ya dispone de un adaptador de corriente USB, asegúrese de que está certificado y cumple las normas de seguridad, idealmente de una marca de confianza. Consulte los estándares de seguridad para una carga segura a continuación: Voltaje de entrada: 100-240 V.

Voltaje de salida: 5 V.

Potencia de salida: 1 A o superior.

Si desea utilizar o cargar el producto en un entorno húmedo, como el cuarto de baño, utilice siempre un adaptador resistente a salpicaduras (IPX4). No tengo un adaptador de corriente USB Recomendamos usar un adaptador resistente a salpicaduras (IPX4). Puede adquirir este adaptador en la tienda online de Philips o mediante cualquier otro distribuidor. Busque el texto "IPX4" o los símbolos en el adaptador.



Puede encontrar un ejemplo del adaptador de pared HQ87 IPX4 a continuación.

Nota: Los iconos e imágenes que designan la resistencia a salpicaduras o IPX4 varían según el país. Consulte el manual de usuario para descubrir los cargadores USB de pared recomendados en función del producto.

Categoría de producto Adaptador recomendado Productos de arreglo personal y belleza de Philips: OneBlade, afeitadoras, afeitadoras femeninas, afeitadoras corporales y cortapelos Adaptador HQ87 resistente a salpicaduras IPX4 de Philips. Philips Sonicare: cepillos dentales eléctricos e irrigadores orales Adaptador WAA1001 resistente a salpicaduras IPX4 de Philips (blanco)

Adaptador WAA2001 resistente a salpicaduras IPX4 de Philips (negro) ¿Necesita más información? Puede encontrar más información sobre nuestros objetivos de sostenibilidad en Philips.com

