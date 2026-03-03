La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG7935/15 , X5012/05 , MG7940/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?