¿Rastrillo?

Lumea IPL ayuda a reducir los vellos encarnados y la irritación para disfrutar de una piel realmente suave gracias a la reducción del crecimiento del vello. Olvídate de la depilación constante y pasa de afeitarte cada dos días a disfrutar de una piel suave libre de vello durante 12 meses¹