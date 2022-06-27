Desarrollado con dermatólogos para ofrecer un uso sencillo y de alto rendimiento

Como un líder en la tecnología de la salud, Philips desarrolló Lumea IPL tras consultar con dermatólogos para brindar un uso fácil y de alto rendimiento en la seguridad de su hogar. Se basa en la tecnología utilizada en salones profesionales, por lo que Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.