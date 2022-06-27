Solución completa para el rostro y el cuerpo con cuatro accesorios inteligentes
Los accesorios especialmente diseñados se adaptan a cada curva corporal a la perfección y activan los programas de más alto rendimiento para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Rostro: diseño plano y ventana pequeña con filtro UV. Cuerpo: diseño curvo hacia adentro con una ventana grande. Zona del bikini y axila: diseño curvo hacia afuera para las áreas difíciles de alcanzar.
Desarrollado con dermatólogos para ofrecer un uso sencillo y de alto rendimiento
Como un líder en la tecnología de la salud, Philips desarrolló Lumea IPL tras consultar con dermatólogos para brindar un uso fácil y de alto rendimiento en la seguridad de su hogar. Se basa en la tecnología utilizada en salones profesionales, por lo que Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.
Optimice su rutina con la aplicación Philips Lumea IPL
Nuestra aplicación gratuita de capacitación ayuda a que planifique y siga su programa de tratamiento y, luego, le proporciona una guía paso a paso por cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.
Ideal para la mayoría de los tonos de piel y colores de vello
La IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el del tono de la piel, por lo tanto, funciona en cabello rubio oscuro, castaño y negro natural, y en pieles claras a morenas oscuras (I-V).
100% de satisfacción o le devolvemos su dinero
Sabemos que te encantará Lumea IPL: puedes probarla durante el tiempo que quieras y después decidir si pagas la cantidad restante o si cancelas y la devuelves sin coste adicional.
Tecnología
Lumea IPL 8000
Ver para más información sobre Lumea IPL 8000
Producto Verde Philips
Lumea Cuenta con Pasaporte Verde
Nuestro camino para convertirnos en un líder en tecnología sustentable 1. Consumo anual de energía <3,5 kWh/año* 2. Embalaje está hecho con papel y plástico reciclado o fuentes renovables. 3. Batería recargable, libre de cloruro de polivinilo y tiene una carcasa libre de retardadores de llama bromados.