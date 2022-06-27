Términos de búsqueda

Dispositivo Philips Lumea IPL Prestige
799 reseñas

Lumea Prestige Dispositivo de depilación IPL

Disfruta de 18 meses* de suavidad sin vello

Precio minorista sugerido

Este producto ya no está disponible
Ver todos

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 18 meses*

Disfruta de un tratamiento rápido y personalizado con nuestra Lumea IPL Serie 8000. Con la Tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y la app Lumea IPL para una piel suavepor más tiempo.

Fotografías estándar del producto Fotografía del producto alternativo Fotografía del producto alternativo

Ahorra tiempo y esfuerzo

Solo 2 veces al mes

En un comienzo, úsalo solo cada dos semanas. (es la mitad de los tratamientos que otras marcas sugieren). Después, realice retoques una vez al mes.

Suave y eficaz

Con Tecnología SenseIQ

El sensor SmartSkin lee tu tono de piel y selecciona la configuración más adecuada para ti. Los accesorios inteligentes se adaptan a cada curva corporal.

Mayor comodidad y flexibilidad

Con cable extralargo

Conveniente de usar gracias a su cable extralargo que proporciona un acceso fácil y una mejor manipulación.

Guía de usuario Ficha de producto
Imagen destacada

Solución completa para el rostro y el cuerpo con cuatro accesorios inteligentes

Los accesorios especialmente diseñados se adaptan a cada curva corporal a la perfección y activan los programas de más alto rendimiento para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Rostro: diseño plano y ventana pequeña con filtro UV. Cuerpo: diseño curvo hacia adentro con una ventana grande. Zona del bikini y axila: diseño curvo hacia afuera para las áreas difíciles de alcanzar.

Imagen destacada

Desarrollado con dermatólogos para ofrecer un uso sencillo y de alto rendimiento

Como un líder en la tecnología de la salud, Philips desarrolló Lumea IPL tras consultar con dermatólogos para brindar un uso fácil y de alto rendimiento en la seguridad de su hogar. Se basa en la tecnología utilizada en salones profesionales, por lo que Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Imagen destacada

Optimice su rutina con la aplicación Philips Lumea IPL

Nuestra aplicación gratuita de capacitación ayuda a que planifique y siga su programa de tratamiento y, luego, le proporciona una guía paso a paso por cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

Imagen destacada

Ideal para la mayoría de los tonos de piel y colores de vello

La IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el del tono de la piel, por lo tanto, funciona en cabello rubio oscuro, castaño y negro natural, y en pieles claras a morenas oscuras (I-V).

100% de satisfacción o le devolvemos su dinero

100% de satisfacción o le devolvemos su dinero

Sabemos que te encantará Lumea IPL: puedes probarla durante el tiempo que quieras y después decidir si pagas la cantidad restante o si cancelas y la devuelves sin coste adicional.

Tecnología

Lumea IPL 8000

Ver para más información sobre Lumea IPL 8000

Producto Verde Philips

Producto Verde Philips

Lumea Cuenta con Pasaporte Verde

Nuestro camino para convertirnos en un líder en tecnología sustentable 1. Consumo anual de energía <3,5 kWh/año* 2. Embalaje está hecho con papel y plástico reciclado o fuentes renovables. 3. Batería recargable, libre de cloruro de polivinilo y tiene una carcasa libre de retardadores de llama bromados.

Más sobre Lumea IPL

Opiniones

Servicio de atención al cliente y asistencia

Obtén ayuda con tu producto Consulta manuales Descubre los mejores consejos y trucos para solucionar cualquier problema

CustomerSupport

Página de inicio de asistencia

Consulta todos los temas de asistencia y muchos más

MagnifyingGlass

Encuentra un producto

Busca por número de modelo y encuentra información específica del producto

Compara todas las depiladoras Lumea IPL

Compara
Lumea Prestige
Lumea Prestige

Información legal

¹ Reducción media del vello después de 12 sesiones: 86 % en las piernas, 70 % en la zona del bikini, 67 % en las axilas
* Resultado medio del vello en las piernas: 78 % después de 12 sesiones de tratamiento; estudio objetivo de 48 mujeres en Austria y en los Países Bajos
** Hasta un 92 % de reducción del vello después de tres tratamientos al seguir el programa de tratamiento, probado en piernas, los resultados individuales pueden variar
*** Al realizar el programa de tratamiento
**** Estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 46 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en la cara.

Los estilos de vida saludables empiezan aquí


Únase a nosotros y conozca nuestras promociones

Tips y consejos de nuestros expertos sobre salud, sueño reparador, cuidado de la piel y mucho más.​

*
Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
¿Qué significa?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.