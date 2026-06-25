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Tipo de lámpara: H1
Luz blanca elegante de 6500 K
Diseño compacto para mejor instalación
Compatible con la mayoría de los automóviles
Cantidad de bombillas: 2
Para lograr ese estilo moderno y de alta tecnología, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.
El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros delanteros Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al doble mecanismo de disipación de calor (un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros delanteros dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el más alto nivel de brillo durante un período más largo.
El modelo LED Philips Ultinon Essential utiliza un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro delantero y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.
3.3
de 5
63
Opiniones
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme a los requisitos legales aplicables.