Obtén una luz un 200% más brillante para una visibilidad superior

Conducir en la oscuridad exige mucho, por lo que confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tu capacidad para conducir de forma segura. Con un haz de luz brillante e intenso, las luces antineblina LED para automóviles X-tremeUltinon de Philips mejoran tu visibilidad hasta en un 200%. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no vas a querer otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás, por lo que no dejes que la oscuridad gane. Escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.