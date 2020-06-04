Descontinuado
3.9
de 5
37
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
No tengo.
04/06/2020
España
Comprador verificado
Afieta bien
Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.
Ventajas
De mis amigos
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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MazinguerZ
18/12/2018
España
Parte de la promoción
Muy buena
Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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Likommcl
12/12/2018
España
Parte de la promoción
Gran producto
Esta afeitadora es genial, el apurado es magnífico, su manejo es fácil y práctico y el que sea tanto en seco como en húmedo me viene estupendamente. Se trata, sin duda, de una buena compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry