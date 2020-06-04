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Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet & Dry

AT620/14

3.9
| (37) Opiniones | 81% ha recomendado este producto
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3.9

de 5

37

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

04/06/2020

España

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Comprador verificado

Afieta bien

Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.

Ventajas

De mis amigos

Contras

nada

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

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18/12/2018

España

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Muy buena

Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.

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12/12/2018

España

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Gran producto

Esta afeitadora es genial, el apurado es magnífico, su manejo es fácil y práctico y el que sea tanto en seco como en húmedo me viene estupendamente. Se trata, sin duda, de una buena compra.

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