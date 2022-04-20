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Essential Secador
Descontinuado
Asistencia técnica
BHD006/00
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Todas (3)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
Mi moldeador de Philips no funciona