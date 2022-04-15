Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
DryCare Essential BHD029/00 Secador de cabello de bajo consumo
Descontinuado
Asistencia técnica
BHD029/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Manual del usuario - English (US)
Guía de inicio rápido - English (US)
Todas (6)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips se apaga solo