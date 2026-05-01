Descontinuado
BT2200A/00
Un altavoz tan intrépido como tú
Este resistente altavoz inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera. Seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
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