Términos de búsqueda

  • Recorte rápido y preciso Recorte rápido y preciso Recorte rápido y preciso

    Beard Trimmer 3000 Series Cuidado de la barba con cuchillas redondeadas

    BT3617/15

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Recorte rápido y preciso

    Velocidad y comodidad en todo momento. Nuestras puntas redondeadas ofrecen un recorte suave, mientras que las cuchillas autoafilables aceleran el recorte evitando repeticiones. Además, con 20 posiciones de longitud, obtendrá la precisión exacta que desea.

    Más información

    Beard Trimmer 3000 Series Cuidado de la barba con cuchillas redondeadas

    Productos similares

    Ver todos los Cortabarbas

    Recorte rápido y preciso

    Para obtener resultados suaves y uniformes

    • Cuchillas con puntas redondeadas
    • 20 posiciones de longitud
    • Intervalos de precisión de 0,5 mm
    • 100 % a prueba de agua
    • Hasta 60 minutos de tiempo de funcionamiento
    Diseñado para una sesión de cuidado corporal precisa y cómoda

    Diseñado para una sesión de cuidado corporal precisa y cómoda

    Las cuchillas autoafilables con puntas redondeadas están diseñadas para no dañar la piel y proporcionar una experiencia de recorte más cómoda, sin perder el filo y sin necesidad de lubricarlas. Además, como no se oxidan, son fáciles de limpiar.

    Dé forma a su barba con la precisión que necesita

    Dé forma a su barba con la precisión que necesita

    El dial de precisión del recortador tiene 20 posiciones de longitud en intervalos de 0,5 mm, lo que lo ayuda a dar forma a la barba con la precisión que necesita.

    Recorte preciso y uniforme para lograr el aspecto ideal

    Recorte preciso y uniforme para lograr el aspecto ideal

    Los peines recortadores Lift & Trim con tecnología avanzada levantan el pelo hacia la cuchilla para capturarlo con cada pasada y obtener un recorte preciso y uniforme.

    Simplifique su rutina con una limpieza sencilla

    Simplifique su rutina con una limpieza sencilla

    Como el recortador es 100 % lavable, solo tiene que enjuagarlo debajo de la canilla y nada más, lo que simplifica la experiencia de cuidado personal.

    Para un mayor control y comodidad al recortar

    Para un mayor control y comodidad al recortar

    Nuestro mango ergonómico con un agarre preciso de 360 grados hace que el dispositivo sea fácil de sostener y manejar, lo que le proporciona la comodidad y el control que necesita para perfeccionar su estilo.

    Rendimiento potente y constante desde el principio hasta el final

    Rendimiento potente y constante desde el principio hasta el final

    Nuestra batería duradera de litio ofrece hasta 60 minutos para que la experiencia de recorte sea potente y continua.

    Preste atención a cada recorte

    Preste atención a cada recorte

    El indicador luminoso le avisa sobre el estado de la batería y si ya se cargó por completo, para que siempre pueda prepararse para su próxima sesión de cuidado personal.

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Comodidad
      • USB-A (no incluye adaptador)
      • Cepillo de limpieza

    • Potencia eléctrica

      Tiempo de funcionamiento
      60 min
      Tipo de batería
      Iones de litio
      Carga
      • 4 horas
      • Carga por USB-A (5 V⎓/≥1 A)
      Estado de la batería
      Indicador de carga
      Uso
      Sin cable

    • Diseño

      Finalización
      Gris pizarra oscuro
      Asa
      Agarre ergonómico

    • Servicio

      Garantía
      Hasta 5 años*

    • Facilidad de uso

      Sin mantenimiento
      No se requiere aceite en la cuchilla
      Resistencia al agua
      En seco y húmedo

    • Resumen

      Zona del cuerpo
      Barba
      Herramientas y accesorios
      2
      Ajustes de largo
      0.5 - 10 mm
      Pasos de precisión
      20
      Solución
      Recorta

    • Herramientas para modelar

      Cuchilla de recorte
      Cuchillas autoafilables

    • Peines recortadores

      Barba
      Corto de 0,5 a 10 mm

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra
    Registrar

    Suscríbete a nuestro boletín

    Descubre

    MyPhilips

    Regístrate para disfrutar de
    ventajas exclusivas

    Suscríbete a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

    Lanzamientos de productos

    Consejos y tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.