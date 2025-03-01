BT3617/15
Recorte rápido y preciso
Velocidad y comodidad en todo momento. Nuestras puntas redondeadas ofrecen un recorte suave, mientras que las cuchillas autoafilables aceleran el recorte evitando repeticiones. Además, con 20 posiciones de longitud, obtendrá la precisión exacta que desea.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Las cuchillas autoafilables con puntas redondeadas están diseñadas para no dañar la piel y proporcionar una experiencia de recorte más cómoda, sin perder el filo y sin necesidad de lubricarlas. Además, como no se oxidan, son fáciles de limpiar.
El dial de precisión del recortador tiene 20 posiciones de longitud en intervalos de 0,5 mm, lo que lo ayuda a dar forma a la barba con la precisión que necesita.
Los peines recortadores Lift & Trim con tecnología avanzada levantan el pelo hacia la cuchilla para capturarlo con cada pasada y obtener un recorte preciso y uniforme.
Como el recortador es 100 % lavable, solo tiene que enjuagarlo debajo de la canilla y nada más, lo que simplifica la experiencia de cuidado personal.
Nuestro mango ergonómico con un agarre preciso de 360 grados hace que el dispositivo sea fácil de sostener y manejar, lo que le proporciona la comodidad y el control que necesita para perfeccionar su estilo.
Nuestra batería duradera de litio ofrece hasta 60 minutos para que la experiencia de recorte sea potente y continua.
El indicador luminoso le avisa sobre el estado de la batería y si ya se cargó por completo, para que siempre pueda prepararse para su próxima sesión de cuidado personal.
Accesorios
Potencia eléctrica
Diseño
Servicio
Facilidad de uso
Resumen
Herramientas para modelar
Peines recortadores
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.