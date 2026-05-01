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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM04FD180B/00

        Fácil de usar y conectar

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición STAR hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y conectar

        • 4 GB

        • Edición Star 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Funda protectora integrada para más comodidad

        Nunca más vas a perder la funda. La funda protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tenés que quitar la funda hacia atrás y conectar la memoria.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Especificaciones técnicas

        Manuales y documentación

        Folleto comercial localizado

        • PDF archivo, 96.9 kB
        • 24 August 2026

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