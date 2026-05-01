Descontinuado
FM16FD70V/00
Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición Snow permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
16 GB
Edición Snow 2.0
Paquete de 5
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.