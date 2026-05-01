Descontinuado
HD9334/20
Diseño elegante y duradero
Este calentador de agua de diseño inteligente le permite leer la cantidad de agua desde cualquier ángulo, a la vez que filtra el sarro de manera eficaz mediante un filtro de micromalla. Hervido fiable y eficaz, larga vida útil.
1,5 l
2200 W
Plástico
Indicador de nivel de agua fácil de leer desde cualquier ángulo gracias a su estructura translúcida. Las elegantes rayas indican de manera inteligente la cantidad de agua y tazas.
Base giratoria de 360° sin cable para levantarlo y colocarlo fácilmente.
El cable se puede enrollar alrededor de la base, lo que facilita la colocación del calentador de agua en la cocina.
Premios
Opiniones