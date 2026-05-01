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  • Diseño elegante y duradero
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Descontinuado

Daily CollectionCalentador de agua

HD9334/20

1 premio

Diseño elegante y duradero

Este calentador de agua de diseño inteligente le permite leer la cantidad de agua desde cualquier ángulo, a la vez que filtra el sarro de manera eficaz mediante un filtro de micromalla. Hervido fiable y eficaz, larga vida útil.

Ver todos los beneficios

El diseño transparente le permite hervir la cantidad que necesita

Diseño elegante y duradero

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plástico

Indicador de nivel de agua intuitivo en 360°

Indicador de nivel de agua intuitivo en 360°

Indicador de nivel de agua fácil de leer desde cualquier ángulo gracias a su estructura translúcida. Las elegantes rayas indican de manera inteligente la cantidad de agua y tazas.

Base giratoria de 360° sin cable para levantarlo y colocarlo fácilmente

Base giratoria de 360° sin cable para levantarlo y colocarlo fácilmente

Base giratoria de 360° sin cable para levantarlo y colocarlo fácilmente.

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

El cable se puede enrollar alrededor de la base, lo que facilita la colocación del calentador de agua en la cocina.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

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