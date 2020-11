Batería de noche (se vende por separado)

Si tiene previsto viajar a un lugar donde no va a disponer de un tomacorriente, la batería de noche de DreamStation Go puede ayudarle continuar el tratamiento. Con una presión de 10 cm, la unidad DreamStation Go exhibió una autonomía media de 13 horas* de funcionamiento con la batería de noche. El tiempo de autonomía de la batería puede variar si los ajustes de presión de CPAP son más altos, si la mascarilla presenta fugas importantes, por la altitud, la temperatura, los dispositivos que se carguen a través del puerto USB y otras variables.