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Descontinuado

DryCare Essential HP4935/22 Secador de cabello

HP4935/22

4.6
| (13) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.6

de 5

13

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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1

21/07/2026

Chile

Chile

Mi gran amigo

El mejor secapelo que he tenido, lo cuide mucho limpiandolo regularmente, diría que después de 20 años el pobre ya exhaló su último aire caliente, tiene un cable suelto y no se en dónde va, si siguiera en producción lo volvería a comprar con los ojos cerrados El mío tiene mínimo 15 años (no me deja seleccionar fecha fácilmente abajo)

Ventajas

Excelente, confiable y muy estable y resistente

Contras

Quizá el cable algo corto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Date of Use 2025-07-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Date of Use 2025-07-02

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy funcional y muy práctico

Muy recomendable, lo usamos todo el día aparte de adaptarse a la temperatura variable el mismo aire no deja que tu cabello se seque o queme.. excelente no lo cambio y hasta las niñas que también le gusta usarlo lo aman , las futuras peluqueras o bellezas nacionales

Ventajas

100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

01/08/2020

Argentina

Argentina

Es muy bueno!!

Le doy un 10 !!! Es rápido en secar y no me daña el pelo

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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