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SalonDry Secador de cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4940/00
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¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo se usa la boquilla concentradora de mi secador de Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi secador de Philips se apaga de repente
Mi moldeador de Philips no funciona
Mi moldeador Philips no se enciende