Descontinuado
Placas cerámicas
Temperatura de 140 a 220 C
Emisión activa de iones
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un pelo perfecto y brillante.
Dale a tu pelo toda la fuerza que necesita con la emisión activa de iones. Los iones con carga negativa eliminan la estática, ponen en forma tu pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtenés un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.
Premios
4.9
de 5
14
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Gabitaaaa
08/07/2020
Chile
La recomiendo
Deja el pelo muy suave y no lo tira, su tamaño es ideal para viajar o llevarla en la cartera ya que el cable tiene un tamaño adecuado. Me la compre en un supermercado por emergencia para salir del paso, por el precio no tenia muchas expectativas, pero desde hace 4 años no la cambio!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
RAGAVET
18/06/2020
Chile
EXCELENTE PRESTACIONES
COMPRE PARA MI ESPOSA Y ESTA MUY FELIZ DESDE QUE LA TIENE , USO FRECUENTE Y SU DESEMPEÑO ES EL MISMO DESDE QUE SE COMPRO
Ventajas
SIN DUDA , LA MEJOR RELACION PRECIO CALIDAD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
YessR
12/06/2020
Chile
Excelente producto
Tengo ya tres años con ella y es increíble! Nada de frizz. Super buena, calienta super bien y no maltrata el cabello.
Ventajas
Excelente precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8333/00 Care SilkySmooth