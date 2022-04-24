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Rizador KeraShine
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8607/00
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¿Puede el moldeado dañar el cabello?
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo utilizar la plancha o el moldeador de Philips con cabello mojado?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
Mi moldeador de Philips no funciona
Sale humo de mi rizador de Philips mientras lo uso