Descontinuado
4.6
de 5
30
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Sofibs
26/06/2020
Chile
secador de pelo, increible
Me gusto el producto, cumple su funcion, no tiene gran tamaño como otros, pero sin embargo funciona a la perfeccion!!
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
jomartinezo
12/06/2020
Chile
Muy buen producto!
Me encanta porque cumple perfectamente con lo prometido y ademas como es pequeño, lo llevo conmigo donde sea.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Nadin
02/08/2017
Chile
Comprador verificado
Excelente diseño, cómodo y funcional
Cumplió con todas las expectativas del producto y su diseño hace que sea muy cómodo su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador