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Descontinuado

Prestige Pro HPS920/00 Secador

HPS920/00

4.6
| (30) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.6

de 5

30

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

3
2

26/06/2020

Chile

Chile

secador de pelo, increible

Me gusto el producto, cumple su funcion, no tiene gran tamaño como otros, pero sin embargo funciona a la perfeccion!!

Ventajas

todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

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12/06/2020

Chile

Chile

Muy buen producto!

Me encanta porque cumple perfectamente con lo prometido y ademas como es pequeño, lo llevo conmigo donde sea.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador

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02/08/2017

Chile

Chile

Comprador verificado

Excelente diseño, cómodo y funcional

Cumplió con todas las expectativas del producto y su diseño hace que sea muy cómodo su uso.

Sí, recomiendo este producto

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