Descontinuado
Levanta y Corta
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
Usá la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y experimentar la fresca sensación de una afeitada en húmedo.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
25/07/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ167/40 cabezales de afeitado
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