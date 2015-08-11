Descontinuado
Flex & Float con cabezales CloseCut
Sólo para uso con cable
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta por debajo del nivel de la piel.
Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del cuello.
4.6
de 5
10
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
mtb777
11/08/2015
España
Ligera, simple y segura
Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
YOMISMO1955
21/12/2013
España
MUY , MUY SATISFECHO, HA SIDO UN ACIERTO EL COMPRARLA
COMODA, SILENCIOSA, MANEJABLE, MUY ADAPTADA A LA MANO, FACIL DE LIMPIAR, ,ETC, MUY BIEN. MEJORARIA, LE LONGITUD DEL CABLE LE HACEN FALTA 20 CENTIMETROS, O YO TENGO EL ENCHUFE FUERA DEL ESPEJO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
chanti
17/12/2013
España
EXCELENTE PRODUCTO
He usado ésta marca toda mi vida,salvo una vez,otra marca que me duró poco más del año; la experiencia enseña.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco