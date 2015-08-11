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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6900/16

4.6
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada cómoda y al ras por un precio asequible. El sistema Reflex Action de esta afeitadora Philips se combina con la tecnología Super Lifft & Cut para garantizar un afeitado más cómodo y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float con cabezales CloseCut

  • Sólo para uso con cable

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta por debajo del nivel de la piel.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y del cuello.

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Opiniones

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4.6

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/08/2015

España

España

Ligera, simple y segura

Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

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21/12/2013

España

España

MUY , MUY SATISFECHO, HA SIDO UN ACIERTO EL COMPRARLA

COMODA, SILENCIOSA, MANEJABLE, MUY ADAPTADA A LA MANO, FACIL DE LIMPIAR, ,ETC, MUY BIEN. MEJORARIA, LE LONGITUD DEL CABLE LE HACEN FALTA 20 CENTIMETROS, O YO TENGO EL ENCHUFE FUERA DEL ESPEJO

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17/12/2013

España

España

EXCELENTE PRODUCTO

He usado ésta marca toda mi vida,salvo una vez,otra marca que me duró poco más del año; la experiencia enseña.

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