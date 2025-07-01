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Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ6970/16
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¿Puedo sustituir la batería incorporada por cualquier tipo de batería recargable disponible en el mercado?
Mi afeitadora Philips no se carga