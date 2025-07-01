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8200 series Afeitadora eléctrica
Descontinuado
Asistencia técnica
HQ8260
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Todas (3)
¿Puedo sustituir la batería incorporada por cualquier tipo de batería recargable disponible en el mercado?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cómo puedo retirar los cabezales de afeitado de Philips?
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua