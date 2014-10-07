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  • Para una afeitada al ras
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Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ9/11

3.7
| (9) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
Para una afeitada al ras
Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest... 49 veces. Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplazá los cabezales cada 2 años.
Ver todos los beneficios

Cambiá el cabezal cada dos años para obtener los mejores resultados

Para una afeitada al ras

  • TripleTrack

  • 1 cabezal

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada más al ras.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

9

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

08/03/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

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