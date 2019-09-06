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Descontinuado

Sistema de Home Theater 5.1

HTS3510/12

2.9

| (15) Opiniones

Obsesión por el sonido

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Este Home Theater de Philips dispone de potentes altavoces con pico de graves y escalado de HDMI 1080p de alta definición, que optimizan la experiencia de entretenimiento en casa

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Potente sonido de Home Theater con graves profundos

Obsesión por el sonido

  • HDMI 1080p

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

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Opiniones

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2.9

de 5

15

Opiniones

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

23/12/2013

Argentina

Argentina

muy buen producto

el equipo es muy bueno lastima que no me funsiona el aux con el led tv, yo lo compre usado y me vino si la antena para la radio...un lastima no lo puedo difrutar como se debe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Theater 5.1

Sí, recomiendo este producto

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18/09/2016

Argentina

Argentina

No emite sonido

hace una año que lo tengo y de pronto sin alterar nada de la conexión dejo de funcionar la parte de sonido, no emite nada de ruido, si imagen y sonido por tv, pero las bocinas quedaron mudas. tiene alguna placa de sonido que se pudo haber quemado? o alguna actualización que deba hacer? gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Theater 5.1

Sí, recomiendo este producto

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