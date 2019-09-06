Descontinuado
HTS3510/12
Obsesión por el sonido
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Este Home Theater de Philips dispone de potentes altavoces con pico de graves y escalado de HDMI 1080p de alta definición, que optimizan la experiencia de entretenimiento en casa
HDMI 1080p
La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.
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2.9
de 5
15
Opiniones
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
alejandrooro
23/12/2013
Argentina
muy buen producto
el equipo es muy bueno lastima que no me funsiona el aux con el led tv, yo lo compre usado y me vino si la antena para la radio...un lastima no lo puedo difrutar como se debe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Theater 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Theater 5.1
edujofe
18/09/2016
Argentina
No emite sonido
hace una año que lo tengo y de pronto sin alterar nada de la conexión dejo de funcionar la parte de sonido, no emite nada de ruido, si imagen y sonido por tv, pero las bocinas quedaron mudas. tiene alguna placa de sonido que se pudo haber quemado? o alguna actualización que deba hacer? gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Theater 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Theater 5.1